В Угледаре продолжаются ожесточённые бои. Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин информировал о положительной динамике военных действий. Он заявил, что город будет освобождён в течение ближайших дней.
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о текущей ситуации. По его словам, российские войска заняли восточную и юго-восточную части окраин Угледара.
"Сейчас нами заняты дачные посёлки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идёт бой", — рассказал Гагин.
Он отметил, что штурм города осложнён промышленной зоной, которая используется боевиками ВСУ по аналогии с подземельями "Азовстали" в Мариуполе.
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Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.