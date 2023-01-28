Советник врио главы Гагин заявил, что ВС РФ заняли юго-восточную часть окраин Угледара

В Угледаре продолжаются ожесточённые бои. Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин информировал о положительной динамике военных действий. Он заявил, что город будет освобождён в течение ближайших дней.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о текущей ситуации. По его словам, российские войска заняли восточную и юго-восточную части окраин Угледара.

"Сейчас нами заняты дачные посёлки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идёт бой", — рассказал Гагин.

Он отметил, что штурм города осложнён промышленной зоной, которая используется боевиками ВСУ по аналогии с подземельями "Азовстали" в Мариуполе.