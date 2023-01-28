Боевики ВСУ: российские военные применяют РСЗО "Торнадо" в качестве ответа на американские HIMARS

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в радиоэфирах стали обсуждать участившееся применение военными России высокоточных боеприпасов большой дальности. ВС РФ используют реактивную артиллерию "не так, как это для неё характерно" сразу на нескольких направлениях, утверждают всушники.

Так, в разговорах между собой боевики заявляют, что вместо стрельбы "пакетами" обычных боеприпасов, "противник выпускает один-два боеприпаса". И это корректируемые боеприпасы, которые не накрывают площади, а наносят поражение конкретному объекту.

Речь идёт об участившемся применении российскими войсками установок "Торнадо", пишут в украинских пабликах, ссылаясь на военных, которые находятся как на передовой, так и на удалении от линии боевого соприкосновения.

"Они применяют "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" в качестве ответа на применение американских HIMARS", — приводит одно из таких сообщений "Военное обозрение".

Ранее военный эксперт предположил, что удар тактическим ядерным зарядом малой мощности по 40-тысячной группировке ВСУ в Запорожье становится всё более реальным из-за поставок западных танков Киеву.