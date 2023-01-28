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Боевики ВСУ: российские военные применяют РСЗО "Торнадо" в качестве ответа на американские HIMARS

Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в радиоэфирах стали обсуждать участившееся применение военными России высокоточных боеприпасов большой дальности. ВС РФ используют реактивную артиллерию "не так, как это для неё характерно" сразу на нескольких направлениях, утверждают всушники.

Боевики ВСУ: российские военные применяют РСЗО "Торнадо" в качестве ответа на американские HIMARS

Так, в разговорах между собой боевики заявляют, что вместо стрельбы "пакетами" обычных боеприпасов, "противник выпускает один-два боеприпаса". И это корректируемые боеприпасы, которые не накрывают площади, а наносят поражение конкретному объекту.

Речь идёт об участившемся применении российскими войсками установок "Торнадо", пишут в украинских пабликах, ссылаясь на военных, которые находятся как на передовой, так и на удалении от линии боевого соприкосновения.

"Они применяют "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" в качестве ответа на применение американских HIMARS", — приводит одно из таких сообщений "Военное обозрение".

Ранее военный эксперт предположил, что удар тактическим ядерным зарядом малой мощности по 40-тысячной группировке ВСУ в Запорожье становится всё более реальным из-за поставок западных танков Киеву.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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