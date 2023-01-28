ВС РФ ликвидировали командира батальона "Полтава" Олега Громадского в Харьковской области

Российские военные ликвидировали в Харьковской области командира батальона "Полтава" вооружённых сил Украины (ВСУ) полковника Олега Громадского. Об этом написал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Подробностей того, как и когда это произошло, аналитик не приводит.

Отметим, на днях сообщалось, что модернизированная российская система артиллерийского залпового огня (РСЗО) точным попаданием поразила цель в виде объекта с размещением оружия и личного состава в Харьковской области.

Боевики ВСУ в последнее время стали жаловаться, что военные РФ всё чаще применяют РСЗО «Торнадо» в качестве ответа на удары из американских HIMARS.