Украина готовится к массовым антиправительственным акциям.
Об этом сообщает мессенджер издания "Украина.ру".
В их чатах вирусится ролик, где можно наблюдать новые полицейские автобусы в решётках, которые массово приобретает киевская власть.
Большинство граждан Незалежной убеждены, что автобусы закуплены в связи с антиправительственными акциями, которые уже ожидает Киев.
Правда, также портал высказывает мысль, что всё может быть и гораздо проще. У украинской армии катастрофическая нехватка автотранспорта и автобусы предназначаются для перевозки военнослужащих.
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