На Украине режим готовится к массовым народным бунтам

Украина готовится к массовым антиправительственным акциям.

Об этом сообщает мессенджер издания "Украина.ру".

В их чатах вирусится ролик, где можно наблюдать новые полицейские автобусы в решётках, которые массово приобретает киевская власть.

Большинство граждан Незалежной убеждены, что автобусы закуплены в связи с антиправительственными акциями, которые уже ожидает Киев.

Правда, также портал высказывает мысль, что всё может быть и гораздо проще. У украинской армии катастрофическая нехватка автотранспорта и автобусы предназначаются для перевозки военнослужащих.