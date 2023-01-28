RT: США сожгли мосты по кибербезопасности и планируют нападения на Москву и Калининград

США сжигают мосты по кибербезопасности и планируют нападения на российские города, в частности, на Москву и Калининград

В ходе учений британские военные регулярно моделируют кибрудары по государственным учреждениям Калининградской области и энергетической системе Москвы. Об этом сегодня, 28 января сообщил телеканал RT, цитируя заместителя главы МИД РФ Олега Сыромолотова.

Лондон систематически нацеливает на Россию свои наступательные возможности в информационной сфере.

"Вашингтон сжёг все мосты для продолжения диалога с Москвой, речь идёт о международной информационной безопасности. В Лондоне отрабатываются схемы нанесения ударов по объектам российской критической инфраструктуры с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", — сообщили также в МИД.

Ведомство подчёркивает, что это не выбор России — Штаты сами сожгли мосты.

"Мы ни за кем бегать не станем", — подытожил Сыромолотов.