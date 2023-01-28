RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины

В начале января сообщалось о потерях украинских войск в районе Соледара, где шли ожесточённые бои. С начала осени они оценивались в 25 тысяч военнослужащих. Спустя практически две недели после заявления Минобороны РФ о взятии города украинская сторона признала его потерю.

Военкоры "Русской весны" публикуют видео, на котором колонны грузовиков везут тела военнослужащих ВС Украины. Источник отмечает, что улицы города всё ещё завалены мёртвыми телами противника.