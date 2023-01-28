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RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины

Силовые структуры

В начале января сообщалось о потерях украинских войск в районе Соледара, где шли ожесточённые бои. С начала осени они оценивались в 25 тысяч военнослужащих. Спустя практически две недели после заявления Минобороны РФ о взятии города украинская сторона признала его потерю.

RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины

Военкоры "Русской весны" публикуют видео, на котором колонны грузовиков везут тела военнослужащих ВС Украины. Источник отмечает, что улицы города всё ещё завалены мёртвыми телами противника.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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