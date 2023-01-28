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Под Артёмовском уничтожаются личные резервы Зеленского из президентской бригады

Силовые структуры

В Донбассе уничтожаются личные подразделения украинского президента Владимира Зеленского.

Под Артёмовском уничтожаются личные резервы Зеленского из президентской бригады

Об этом сообщает аккаунт мессенджера издания "Украина.ру".

Исходя из некрологов стало известно, что у националистов под Артёмовском ликвидировали боевика президентской бригады, подчинённой лично Зеленскому. Уничтожен стрелок-санитар Ярослав Пятопал.

На эту бригаду ВСУ ранее были возложены преимущественно церемониальные функции лейбгвардии — проведение торжественных мероприятий с участием президента и главы минобороны Украины. На время особого периода подразделение должно выполнять задачи по охране и обороне некоторых особо важных объектов, в том числе президентской резиденции.

Так лидер Незалежной бросает в "бахмутскую мясорубку" пополнения, которые должны изображать охрану киевских резиденций и выступать почётным караулом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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