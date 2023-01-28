В Донбассе уничтожаются личные подразделения украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает аккаунт мессенджера издания "Украина.ру".
Исходя из некрологов стало известно, что у националистов под Артёмовском ликвидировали боевика президентской бригады, подчинённой лично Зеленскому. Уничтожен стрелок-санитар Ярослав Пятопал.
На эту бригаду ВСУ ранее были возложены преимущественно церемониальные функции лейбгвардии — проведение торжественных мероприятий с участием президента и главы минобороны Украины. На время особого периода подразделение должно выполнять задачи по охране и обороне некоторых особо важных объектов, в том числе президентской резиденции.
Так лидер Незалежной бросает в "бахмутскую мясорубку" пополнения, которые должны изображать охрану киевских резиденций и выступать почётным караулом.
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