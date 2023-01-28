Марочко заявил, что к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР привлекались наёмники НАТО

ВСУ нанесли удары с помощью РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР. В результате были повреждены медицинское учреждение и шесть жилых домов. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что к этому могут быть причастны наёмники из стран НАТО.

"Удар из РСЗО HIMARS был на 100% спланирован, и случайностью это назвать никак нельзя. HIMARS является высокоточным оружием. Оператор, когда вводил координаты, прекрасно знал, куда будет вести огонь, учитывая тот факт, что с каждым расчётом РСЗО есть инструктор или координатор. Как правило, эту роль выполняют иностранные наёмники", — сказал военный эксперт корреспондентам РИА Новости.

В результате попадания снарядов в здание больницы погибли 14 человек, ранены 24 пациента.