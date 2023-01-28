Российские войска при поддержке артиллеристов наступают под Горловкой

Армия России продвигается вперёд под Горловкой при поддержке артиллеристов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, 132-я бригада (ранее 3-я бригада Народной Милиции ДНР) 1-го Донецкого армейского корпуса продолжает успешно наступать на Дзержинском направлении. Пехотинцы РФ закрепились на отбитых у боевиков ВСУ рубежах, готовясь к новому рывку вперёд. Российские артиллеристы продолжают обрабатывать новые цели националистов.

Ранее сообщалось, что колонна украинской техники ВСУ сожжена огнём армии России у Кременной.