Армия России продвигается вперёд под Горловкой при поддержке артиллеристов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, 132-я бригада (ранее 3-я бригада Народной Милиции ДНР) 1-го Донецкого армейского корпуса продолжает успешно наступать на Дзержинском направлении. Пехотинцы РФ закрепились на отбитых у боевиков ВСУ рубежах, готовясь к новому рывку вперёд. Российские артиллеристы продолжают обрабатывать новые цели националистов.
Ранее сообщалось, что колонна украинской техники ВСУ сожжена огнём армии России у Кременной.
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