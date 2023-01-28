Кадыров ответил украинскому нацисту, пригрозившему ударом ракет по Грозному

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на угрозы украинского неонациста Евгения Карася, который пообещал, что украинские ракеты долетят до Грозного.

В своём Telegram-канале политик опубликовал видеообращение, где прокомментировал заявление лидера запрещённой в России неонацистской группировки С-14* и назвал его "каким-то шнурком".

"Я так испугался, что не знаю, куда себя деть, уже бункер ищу… Шайтаны, мы вас ищем везде, мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Так что наши снаряды, ракеты долетят до вас, а ваши останутся у вас. И вы погибнете из-за своих снарядов, ракет, если у вас они есть", — заключил Кадыров.

* - признана решением Верховного Суда РФ от 08.09.2022 экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ.