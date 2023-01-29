США могут предоставить Украине ядерное оружие

США могут предоставить киевскому режиму ядерное оружие.

Об этом сказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Вашингтон и, в целом, Запад повышают эскалацию на Украине.

"Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет, поставят на территорию Украины и ядерное оружие", — сообщил Фёдоров.

По его словам, Россия проигрывает в информационном противоборстве с Соединёнными Штатами, но готова к ядерной войне.

Ранее сообщалось, что колонна украинской техники сожжена огнём армии России у Кременной.