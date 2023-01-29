США могут предоставить киевскому режиму ядерное оружие.
Об этом сказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
Вашингтон и, в целом, Запад повышают эскалацию на Украине.
"Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет, поставят на территорию Украины и ядерное оружие", — сообщил Фёдоров.
По его словам, Россия проигрывает в информационном противоборстве с Соединёнными Штатами, но готова к ядерной войне.
Ранее сообщалось, что колонна украинской техники сожжена огнём армии России у Кременной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.