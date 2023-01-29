Военный журналист Александр Сладков назвал города и населённые пункты Донбасса, в которых российская армия ведёт наступление. Всего их получилось восемь.
По словам репортёра, это Артёмовск (Бахмут), Марьинка, Дзержинск, Каменка, Угледар, Первомайское, Новомихайловка и Красногоровка.
Он отметил, что, возможно, что-то ещё не указал.
Также военкор поделился в своём Telegram-канале видео, на котором спецназ 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожает боевую машину пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ) с группой украинской пехоты в районе Марьинки.
Ранее американские аналитики из Института изучения войны заявили, что в район Артёмовска переброшены российские десантники.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.