Военкор Сладков: армия России наступает на восемь городов в Донбассе

Военный журналист Александр Сладков назвал города и населённые пункты Донбасса, в которых российская армия ведёт наступление. Всего их получилось восемь.

По словам репортёра, это Артёмовск (Бахмут), Марьинка, Дзержинск, Каменка, Угледар, Первомайское, Новомихайловка и Красногоровка.

Он отметил, что, возможно, что-то ещё не указал.

Также военкор поделился в своём Telegram-канале видео, на котором спецназ 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожает боевую машину пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ) с группой украинской пехоты в районе Марьинки.

Ранее американские аналитики из Института изучения войны заявили, что в район Артёмовска переброшены российские десантники.