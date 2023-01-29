ISW: в районе Артёмовска ведут наступление российские десантники

В районе Бахмута (Артёмовска) действуют кадровые российские подразделения, в частности — силы Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом пишут в своей аналитической сводке эксперты из американского Института изучения войны (ISW).

"Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М — механизированную технику, используемую исключительно ВДВ", — заявляют военные эксперты.

Ранее в украинских источниках появились сообщения, что боевики ВСУ получили приказ отводить войска из Артёмовска. Пока ни подтверждения, ни опровержения данной информации не было.