Экс-начальник Зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев заявил, что ВС РФ нужно идти на Киев и до государственной границы.
"Сейчас идёт не контрнаступление, а наступление наших сил по всей ширине фронта. Связано это с тем, что у ВСУ на исходе запасы артиллерийских снарядов, ракет, много потеряно техники, в том числе тяжёлой, РСЗО, танков артиллерийских орудий", — цитирует слова эксперта "Украина.ру".
Он отметил, что для подготовки наступления на трёх стратегических направлениях потребуется 2-3 месяца для создания превосходства.
Хатылев сообщил, что важно брать Одессу и Николаев, выходить к Чёрному морю. Нужно действовать и на центральном фронте.
Пока рано вести речь о том, что основной удар будет нанесён на севере, юге или западе.
"На Киев и дальше до государственной границы идти надо", — сказал Хатылев.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.