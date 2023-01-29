Хатылев: ВС РФ нужно идти на Киев и до государственной границы

Экс-начальник Зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев заявил, что ВС РФ нужно идти на Киев и до государственной границы.

"Сейчас идёт не контрнаступление, а наступление наших сил по всей ширине фронта. Связано это с тем, что у ВСУ на исходе запасы артиллерийских снарядов, ракет, много потеряно техники, в том числе тяжёлой, РСЗО, танков артиллерийских орудий", — цитирует слова эксперта "Украина.ру".

Он отметил, что для подготовки наступления на трёх стратегических направлениях потребуется 2-3 месяца для создания превосходства.

Хатылев сообщил, что важно брать Одессу и Николаев, выходить к Чёрному морю. Нужно действовать и на центральном фронте.

Пока рано вести речь о том, что основной удар будет нанесён на севере, юге или западе.

"На Киев и дальше до государственной границы идти надо", — сказал Хатылев.