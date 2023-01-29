Олаф Шольц вызывает раздражение альянса НАТО

Действия немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе отправки оружия киевскому режиму вызывают раздражение у руководителей альянса НАТО.

Об этом сообщил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

"Олаф Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и Евросоюзе сохраняется значительное раздражение по поводу Германии", — цитирует интервью Мерца ведущий и журналист Руслан Осташко.

Мерцу легко критиковать канцлера — между тем армия ФРГ из-за помощи киевскому режиму находится в самом плачевном состоянии, ранее писал The Economist.

"Нет даже достаточного количества лейкопластырей, не говоря уже о запасах снарядов", — отметил Осташко.