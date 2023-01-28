Депутат Морозов: после удара ВСУ по Новоайдару нужно уничтожить политическое руководство Украины

Сообщение Минобороны РФ о намеренном ударе вооружённых сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике (ЛНР) эмоционально прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов в своём Telegram-канале.

Он заявил, что после этой трагедии болезненность ударов российских войск должна быть увеличена кратно, а также добавил, что может быть только один ответ.

По мнению политика, для спецслужб России и высокоточных ударов должно стать важным делом "уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы, включая высшее политическое руководство Украины".

Ранее в ЛНР назвали удар по больнице, в результате которого погибли 14 и ранены 24 человека, на 100% спланированным, так как "Хаймарс" — оружие высокоточное, а реактивные снаряды попали точно в здание медицинского учреждения.