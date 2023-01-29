Отряд "Отважных" взламывает оборону боевиков ВСУ на линии Кременная — Сватово

Бойцы группы "О" российской армии взламывают оборону националистов ВСУ на направлении Кременная — Сватово.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Отважные " успешно продвинулись в результате успешного штурма, после чего завладели позициями бандеровцев. Как всегда в руках российских бойцов оказалось немало трофеев, в том числе западного производства. Издание предоставляет видео, где можно увидеть уничтоженный автомобиль ГАЗ-66 боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении идёт наступление России, там сейчас работают российские танкисты.