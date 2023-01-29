Бойцы группы "О" российской армии взламывают оборону националистов ВСУ на направлении Кременная — Сватово.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Отважные " успешно продвинулись в результате успешного штурма, после чего завладели позициями бандеровцев. Как всегда в руках российских бойцов оказалось немало трофеев, в том числе западного производства. Издание предоставляет видео, где можно увидеть уничтоженный автомобиль ГАЗ-66 боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении идёт наступление России, там сейчас работают российские танкисты.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.