Огонь Вооружённых сил Украины уничтожил командира авиазвена 299-й бригады ВВС на Су-25 у Краматорска. Им оказался штурмовик Даниил Мурашко. Об этом проинформировало издание "Русская Весна".
Напоминаем, что украинские военнослужащие подбили штурмовик Су-25 собственных ВВС во время боёв за населённый пункт Краматорск.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации могут нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Об этом заявил ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь. До контрнаступления ВСУ армия России может нанести Украине "тактическое или стратегическое поражение".
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.