Командир авиазвена ВВСУ Мурашко уничтожен под Краматорском на Су-25 огнём боевиков Украины

Огонь Вооружённых сил Украины уничтожил командира авиазвена 299-й бригады ВВС на Су-25 у Краматорска. Им оказался штурмовик Даниил Мурашко. Об этом проинформировало издание "Русская Весна".

Напоминаем, что украинские военнослужащие подбили штурмовик Су-25 собственных ВВС во время боёв за населённый пункт Краматорск.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации могут нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Об этом заявил ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь. До контрнаступления ВСУ армия России может нанести Украине "тактическое или стратегическое поражение".