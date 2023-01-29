В Польше заявили, что Россия должна быть уничтожена навсегда

Россия должна быть уничтожена навсегда. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Польши Анна Фотыга.

В авторской статье на страницах издания Euractiv она отметила, что "не существует таких вещей, как российская нефть, газ, зерно, алюминий, уголь, уран, алмазы, лес, золото и т. д.".

"Все эти ресурсы — татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, ногайские и т. д. Мы должны обсудить перспективы создания свободных и независимых государств на построссийском пространстве", — подчеркнула евродепутат.

Она особо отметила, что распад Российской Федерации принесёт неоспоримые преимущества остальному миру.