WSJ: только одна дорога в Артёмовск находится под контролем ВСУ

Под полным контролем украинской армии находится только одна дорога в Артёмовск (Бахмут). Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

По их словам, вооружённые силы Украины (ВСУ) контролируют полностью лишь одну дорогу в город — с северо-запада.

Также бойцы ВСУ заявили журналисту газеты, что "тяжёлые бои" уже идут в восточной части Артёмовска, а контроль над территорией переходит постоянно от одной стороны к другой.

В центре города иногда слышны звуки стрельбы, пишет газета.

Кроме того, солдаты ВСУ подтвердили изданию, что Клещеевка под Артёмовском освобождена российскими силами.