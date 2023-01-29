В городах Артёмовск, Часов Яр, Ямполь, Лиман, Константиновка, Торецк, Купянск отдельные группы боевиков ВСУ получили негласное задание переодеться в форму армии России и осуществить расстрелы мирных граждан. В том числе, "побольше детей".
Всё это надо заснять на видеокамеру. Об этом сообщает издание "Украина.ру", ссылаясь на свои источники.
Цель военного преступления — провокация и обвинение ВС РФ в "военном преступлении". Но не все военные украинской армии забыли слово "честь", поэтому командование неонацистов отбирает исполнителей среди западных наёмников.
Солдаты армии России никогда не стреляют в мирное население. Они их спасают, и часто ценой собственной жизни, подытожили в издании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.