ВСУ получили негласное задание, переодевшись в форму РФ, расстрелять мирное население, в том числе "побольше детей"

В городах Артёмовск, Часов Яр, Ямполь, Лиман, Константиновка, Торецк, Купянск отдельные группы боевиков ВСУ получили негласное задание переодеться в форму армии России и осуществить расстрелы мирных граждан. В том числе, "побольше детей".

Всё это надо заснять на видеокамеру. Об этом сообщает издание "Украина.ру", ссылаясь на свои источники.

Цель военного преступления — провокация и обвинение ВС РФ в "военном преступлении". Но не все военные украинской армии забыли слово "честь", поэтому командование неонацистов отбирает исполнителей среди западных наёмников.

Солдаты армии России никогда не стреляют в мирное население. Они их спасают, и часто ценой собственной жизни, подытожили в издании.