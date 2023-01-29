Комбат "Востока" Ходаковский: "Не дай Бог нам проиграть – и улицы заполнятся отреченцами»"

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский провёл анализ между сознанием русских и украинцев и предупредил: "Не дай Бог нам проиграть".

Украина — это не Россия, и об этом следует думать чаще, так как "многое воспринимаемое украинцами, как отличие, свойственно и многим в России", рассуждает он. Аспектов данного тезиса много.

Ходаковский считает, что украинский народ всё глубже уходит в отрицание своих собственных проблем. Но и в России есть те, кто отречётся от своей страны, забыв о том, что они русские. Поэтому важно осознавать, что происходящее сейчас на Украине — это борьба за выживание России, а не просто специальная военная операция, отметил комбат.

"Не дай Бог нам проиграть — и улицы заполнятся отреченцами, которые под знамёнами будут доказывать, что с них спроса нет — они к русским даже генетически не относятся, а в общем и целом — носители западных ценностей", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.