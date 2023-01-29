В ночь на 30 января в Харьковской области звучат взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Его слова уже подтверждают и местные власти
Глава Харьковской ВГА Олег Синегубов уже сообщил о серии взрывов.
Также есть информация о ракетных прилётах в Краматорске во временно оккупированной части Донецкой Народной Республике.
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