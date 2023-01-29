После воздушной тревоги раздаются взрывы в Харьковской области

В ночь на 30 января в Харьковской области звучат взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Его слова уже подтверждают и местные власти

Глава Харьковской ВГА Олег Синегубов уже сообщил о серии взрывов.

Также есть информация о ракетных прилётах в Краматорске во временно оккупированной части Донецкой Народной Республике.