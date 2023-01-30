GT: Украина заставляет НАТО напрямую воевать с Россией

В Китае считают, что Киев хочет привлечь своих союзников из стран Североатлантического альянса вступить в конфликт Украины с Россией напрямую. Об этом заявил военный эксперт и телеведущий из КНР Сун Чжунпин в интервью изданию Global Times.

По мнению аналитика, киевский режим будет прилагать все усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО воевать с российскими войсками на территории Украины. Это, вероятно, единственный способ для Киева развернуться, заметил он.

Однако вступать в конфликт напрямую США не будут, а продолжат спонсировать Киев оружием, заключил собеседник издания.