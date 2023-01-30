Российский военный: танкисты ВС РФ подавляют боевиков ВСУ огнём с позиций десантников

Танкисты выезжают на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника в ходе боевых действий. Об этом заявил солдат Западного военного округа (ЗВО). Боевые машины ВС РФ "закапывают" опорные пункты ВСУ, затем десантники начинают атаку, рассказал он.

"Дальше идёт именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу", — пояснил военный в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что между танкистами, десантниками и пехотой сложилось взаимопонимание. В танке многого не увидишь, поэтому солдаты из других подразделений прикрывают отход боевых машин, отметил военный ЗВО.

"Ребята из окопов выпрыгивают, начинают просто неприцельно бить, чтобы противник голову не поднял, потому что любой РПГ, любой ПТУР нам нанесёт поражение", — добавил он.