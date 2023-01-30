WP: Украина получит американские танки Abrams в конце 2023 или в начале 2024 года

США смогут отправить танки Abrams Киеву лишь в конце 2023 или в начале 2024 года. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, на американских предприятиях планируется создать 31 боевой танк для последующей передачи Украине.

"Машины будут изготовлены без брони из обеднённого урана с поставкой в конце этого года или в следующем", — подчёркивается в статье.

Кроме того, газета напоминает, что Вашингтон не планировал предоставлять американскую тяжёлую технику украинской армии. Власти США решились на этот шаг, чтобы оказать влияние на Германию и заставить её присоединиться к поставкам танков Киеву, сказано в материале.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал отправку западных боевых машин на Украину "информационной операцией", которая не изменит обстановку в местах сражений.