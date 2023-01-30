Российская армия ввела в бой пехоту на Угледарском направлении и расширяет плацдарм восточнее Угледара, в районе шахты. Об этом сообщил в воскресенье вечером военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, город пытаются охватить, есть продвижение.
"По городу мощно работают арта и "Солнцепёки". Украинские боевики при ударах отсиживаются в подвалах и вылазят, когда наши начинают попытки движения. Наблюдение за подступами противник ведёт с позиций по периметру", — рассказал военкор.
Он считает, что штурмовать Угледар, как Соледар — в лоб, не станут, а будут выдавливать врага из города.
Однако его сначала придётся перемолоть, так как ВСУ завели на один километр фронта по три роты, заключил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.