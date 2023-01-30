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Резников: Украина планирует начать использовать танки НАТО в боях уже весной

Силовые структуры

Украинская армия, скорее всего, уже этой весной начнёт применять поставленные Западом танки в ходе боевых действий. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

Резников: Украина планирует начать использовать танки НАТО в боях уже весной

В интервью каналу CBC он отметил, что из переданных боевых машин НАТО будут сформированы как минимум два танковых батальона. По его словам, тяжёлая техника Североатлантического альянса необходима Киеву для организации контрнаступления.

"Надеюсь, мы начнём использовать танки, вероятно, весной", — подчеркнул Резников.

Он также выразил уверенность в том, что в будущем Запад нарастит поставки боевых машин.

Ранее руководитель Минобороны Украины назвал срок предоставления танков НАТО Киеву. Как пояснил Резников, техника поступит в марте 2023 года, после чего сразу же начнётся обучение украинских военных.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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