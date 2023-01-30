Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у киевской власти есть "амбициозный план" по вступлению в Европейский Союз в течение двух лет.
Об этом пишет РИА Новости.
Правда, в Евросоюзе мало кто считает этот украинский план реалистичным, отмечает агентство.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что после решения Вашингтона поставить танки Киеву бессмысленно говорить и с киевским режимом, и с его кукловодами.
"Бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве", — подчеркнул дипломат.
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