Подразделениям РФ удалось закрепиться в восточной части Угледара, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что боевые действия продолжаются в окрестностях населённого пункта. По его словам, продвижение российской армии на Угледарском направлении спецоперации не прекращается.
"Там сейчас можно говорить, что ВС РФ закрепились в восточной части Угледара", — подчеркнул Пушилин.
При этом он добавил, что украинские подразделения, находящиеся на этом направлении, ещё не получали приказ на отступление. Как пояснил врио главы ДНР, боевики ВСУ, скорее всего, будут и дальше "упираться".
Ранее Пушилин сообщил, что армия РФ, установив контроль над Угледаром, сможет кардинально изменить обстановку на линии соприкосновения.
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