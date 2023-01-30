Врио главы ДНР Пушилин: армия РФ закрепилась в восточной части Угледара

Подразделениям РФ удалось закрепиться в восточной части Угледара, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что боевые действия продолжаются в окрестностях населённого пункта. По его словам, продвижение российской армии на Угледарском направлении спецоперации не прекращается.

"Там сейчас можно говорить, что ВС РФ закрепились в восточной части Угледара", — подчеркнул Пушилин.

При этом он добавил, что украинские подразделения, находящиеся на этом направлении, ещё не получали приказ на отступление. Как пояснил врио главы ДНР, боевики ВСУ, скорее всего, будут и дальше "упираться".

Ранее Пушилин сообщил, что армия РФ, установив контроль над Угледаром, сможет кардинально изменить обстановку на линии соприкосновения.