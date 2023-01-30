Пушилин: об окружении Артемовска говорить пока рано, продолжаются ожесточённые бои

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся в Артёмовске (Бахмуте) продолжают оказывать ожесточённое сопротивление российским военным, бои продолжаются. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что армия России продвигается на Артёмовском направлении, но пока рано говорить об оперативном окружении города.

Также Пушилин заметил, что есть продвижение ВС РФ и в районе Угледара, где российские бойцы закрепились в восточной части населённого пункта. При этом, по его словам, отступать из Угледара ВСУ также не намерены.