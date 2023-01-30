Немецкий журналист Рёпке заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске

Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал в своих соцсетях пост, в котором сообщил о тяжелейшем положении вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте).

"Если бы я вам рассказал то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации в Бахмуте, вы бы, наверное, снова назвали меня "русским пропагандистом", — написал обозреватель.

Он добавил, что не будет подробно описывать ситуацию, предложив просто смотреть, как будут развиваться события на земле.

"Полагаю, тенденция ясна любому, кто хорошо соображает", — заключил публицист.

Ранее в воскресном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую", заявив, что российские военные наступают постоянно.