Бужинский: США будут затягивать с поставками танков Киеву из-за риска потерять их в боях

Власти США будут затягивать с предоставлением танков M1 Abrams Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-глава международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

По его словам, Белый дом опасается, что репутация США как производителя надёжной тяжёлой техники пошатнётся, если американские танки будут "гореть под камеры" в ходе боевых действий на Украине.

"Пусть лучше Leopard II горят, для них это лучше", — отметил Бужинский в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, Украина, скорее всего, получит американские танки лишь к середине 2024 года. Кроме того, он добавил, что в украинских регионах отсутствует ремонтная база для обслуживания этих боевых машин.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о планах Киева применить западные танки уже весной 2023 года во время контрнаступления.