Гладков проинформировал о двух раненых в результате обстрела села Безлюдовка

Во время обстрела села Безлюдовка в Белгородской области со стороны ВСУ есть двое пострадавших. Такой информацией поделился глава региона Вячеслав Гладков.

У двоих пострадавших — осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.

"В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Днём ранее, 30 января, ВСУ обстреляли другой населённый пункт региона — село Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор, однако пострадавших во время вчерашнего обстрела не было.