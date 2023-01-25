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Гладков: в Белгородской области с начала СВО погибло 25 мирных жителей

Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 января доложил президенту России Владимиру Путину о жизни региона в условиях специальной военной операции. Об этом пишет издание bel.ru.

Политик рассказал, что с начала СВО в области погибли 25 мирных жителей, ранены 96. Повреждения от украинских обстрелов получили 2,5 тысячи домов и квартир.

Около 6,5 тысяч жителей являются беженцами внутри региона, так как не могут оставаться в своих домах из-за угрозы обстрела со стороны ВСУ, добавил чиновник.

Кроме того, с начала СВО в области пострадали 50 бюджетных учреждений и 16 школ. В 11 муниципалитетах введено дистанционное обучение. По словам Гладкова, решили применять "удалёнку", так как жизни детей — это главное.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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