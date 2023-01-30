Танкист ВС РФ с позывным "Суетолог" рассказал о ситуации в Запорожье: "Это нелюди"

Обстановка в зоне боевых действий на Запорожском направлении стабильная, российская армия продолжает держать оборону. Об этом заявил танкист с позывным "Суетолог".

Боевики ВСУ пытаются окопаться, но артиллерийский огонь затрудняет осуществлять манёвры, указал солдат ВС РФ. Он подчеркнул, что украинские войска регулярно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

"В большей степени применяется советское вооружение, пушки Д-30, реактивные системы залпового огня "Град", из "Хаймарсов" бьют по большим городам. Это нелюди, которые поражают даже госпитали", — рассказал "Суетолог" в беседе с aif.ru.