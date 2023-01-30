Кнутов заявил, что размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к тяжёлым трагедиям

ВСУ применяют устаревшие системы противовоздушной обороны (ПВО), размещая их в жилых кварталах. Об этом проинформировал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он дал комментарии по трагедии в Харькове, в результате которой ракета Украины попала в дом.

"Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве "живого щита". И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие её здания. <…> Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полёта. Многие попросту неисправны", — сказал эксперт в интервью газете "Взгляд".

Кнутов допускает, что трагедию спровоцировали неквалифицированные действия ракетчиков ВСУ, управляющих системой ПВО.