Глава Забайкальского края распорядился выдавать 3 млн рублей из бюджета за захват вражеских танков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление по поводу выплат военнослужащим, отличившимся на СВО захватом танков противника.

Военные ВС РФ могут заслужить солидную выплату в размере 3 млн рублей, если им удастся завладеть вражеским танком Leopard. Уничтожение танка противника немецкого производства будет награждаться выплатой в сумме 1 млн рублей.

Захват танка M1 Abrams будет поощряться выплатой в сумме в 1,5 млн рублей, уничтожение — в 500 тысяч.

Решение о вознаграждении военнослужащих было принято, несмотря на то, что бюджет Забайкальского края на 2023 год принят с дефицитом.

Ранее актёр Иван Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams.