Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление по поводу выплат военнослужащим, отличившимся на СВО захватом танков противника.
Военные ВС РФ могут заслужить солидную выплату в размере 3 млн рублей, если им удастся завладеть вражеским танком Leopard. Уничтожение танка противника немецкого производства будет награждаться выплатой в сумме 1 млн рублей.
Захват танка M1 Abrams будет поощряться выплатой в сумме в 1,5 млн рублей, уничтожение — в 500 тысяч.
Решение о вознаграждении военнослужащих было принято, несмотря на то, что бюджет Забайкальского края на 2023 год принят с дефицитом.
Ранее актёр Иван Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams.
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