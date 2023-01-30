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Герой России Липовой о генеральном сражении СВО: Ждут, когда земля подсохнет

Силовые структуры

Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda. Ru рассказал, каким может быть генеральное сражение СВО.

Герой России Липовой о генеральном сражении СВО: Ждут, когда земля подсохнет

Липовой отметил, что генеральное сражение — это когда на большой территории задействовано большое количество сил воинской техники, каждая разновидность техники при этом преследует свои цели.

"Украина готовит контрнаступление с целью вернуть, как они считают, оккупированные территории. А задача российских подразделений — не допустить продвижение НАТО, продвижение украинских войск по территории, которая находится уже под контролем России, по возможности перемолоть как можно больше техники и личного состава", — выразил свою точку зрения эксперт.

Он подчеркнул, что апрель в качестве даты сражения называется ориентировочно, так как всё зависит от погоды. Важным фактором, по его словам, является состояние "подстилающей поверхности".

"Бронированная техника имеет большой вес. Земля просто не выдержит, техника будет вязнуть и будет стоять. И будет хорошее решение для того, чтобы её уничтожить. Поэтому ждут, когда земля подсохнет, и тогда будет уже приниматься окончательное решение", — объяснил Липовой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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