МК: ВС Украины готовы сдать Херсон российским войскам

Жители Херсона не исключают быстрый переход населённого пункта под контроль ВС РФ в случае наступления.

В минувшие выходные город попал под обстрел. Российские силы били по резервам и скоплению техники ВС Украины. Горожане уверены, что долго под контролем Киева Херсон не останется.

"Сам город целый, но его готовят к сдаче. Призывники разбегаются, люди отказываются платить за коммунальные услуги, много пьют. Очереди за гуманитарной помощью с каждым днём всё длиннее", — отмечает в беседе с корреспондентом "Московского Комсомольца" местная жительница Ольга.

Она добавила, что больше всего народ пугают фильтрационные мероприятия и усиление мобилизации. Повестки мужчинам вручают прямо на раздаче гумпомощи.

Среди находящихся в городе бойцов ВСУ, по словам Ольги, есть и идущие на контакт. Они советуют местным прятаться от мобилизации, периодически помогают продуктами.

"Многие понимают, что происходит, но очень сильно запуганы. Если останутся здесь именно они, то штурмом Херсон брать не придётся. Хотя из Киева могут прислать подкрепление из националистов", — констатировала Ольга.