Дипломатические ведомства РФ в Африке и Азии приглашают местных на вечеринки, чтобы рассказывать, какие на Украине все фашисты.
Об этом сообщил украинский эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин.
По его словам, уже одна из крупнейших южно-азиатских стран нелестно отзывается об Украине.
"Что мы знаем о такой стране, как Индонезия? А это самая большая мусульманская страна, это наибольшая страна Тихоокеанско-Азиатского региона. И я — очень много слышал, что когда там общаешься с людьми: "А, Украина, ну это там, где фашисты? Это там, где нацисты?" Где это всё берётся? Конечно же, на этих вечеринках, организованных российскими дипломатическими представительствами, люди туда приходят, хорошо проводят время, а им говорят: "Ну, так Украина — это фашисты!" — отметил киевский эксперт.
Он подчеркнул, что Киев не смог бы столько инвестировать на пропаганду, сколько инвестирует Россия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.