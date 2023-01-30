Киев: "Россия убедила всю Африку, что украинцы — фашисты"

Дипломатические ведомства РФ в Африке и Азии приглашают местных на вечеринки, чтобы рассказывать, какие на Украине все фашисты.

Об этом сообщил украинский эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин.

По его словам, уже одна из крупнейших южно-азиатских стран нелестно отзывается об Украине.

"Что мы знаем о такой стране, как Индонезия? А это самая большая мусульманская страна, это наибольшая страна Тихоокеанско-Азиатского региона. И я — очень много слышал, что когда там общаешься с людьми: "А, Украина, ну это там, где фашисты? Это там, где нацисты?" Где это всё берётся? Конечно же, на этих вечеринках, организованных российскими дипломатическими представительствами, люди туда приходят, хорошо проводят время, а им говорят: "Ну, так Украина — это фашисты!" — отметил киевский эксперт.

Он подчеркнул, что Киев не смог бы столько инвестировать на пропаганду, сколько инвестирует Россия.