Пушилин: поставки танков Украине ничего не решат, у РФ есть что им противопоставить

Возможная передача танков Запада Вооружённым силам Украины (ВСУ) не сможет повлиять на ход боевых действий, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, ВС РФ будут рассматривать тяжёлую технику Североатлантического альянса как очередную мишень. Он напомнил, что всё поставленное Западом оружие является законной целью для российских военных на разных направлениях спецоперации.

"Наша сторона обладает серьёзными возможностями противодействия", — поделился Пушилин в интервью РИА Новости.

Как пояснил врио главы ДНР, у армии РФ есть что противопоставить танкам НАТО.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник сообщил, что киевскому режиму потребуются 300 танков и 500 боевых машин пехоты (БМП) для организации весеннего наступления.