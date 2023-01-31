Рогов: бойцы РФ закрепились на отбитых у ВСУ территориях в Запорожской области

Подразделения РФ укрепили позиции на новых территориях, отбитых у украинских боевиков в Запорожской области, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, российские солдаты уже возвели новую оборонительную линию на рубежах, с которых удалось "выбить" военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе разведки боем.

"Идёт отработка позиций противника: активно работает авиация, чувствуется присутствие нашей реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", — рассказал Рогов в беседе с ТАСС.

Как пояснил чиновник, комплексы "Торнадо-С" по своей точности превосходят РСЗО HIMARS производства США. Он также подчеркнул: сейчас ВС РФ вытесняют украинских националистов из населённых пунктов Орехов, Гуляйполе и Чаривное.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили склады боеприпасов и технику ВСУ в Запорожье.