Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении в сентябре 2022 года.

Тогда камера вражеского дрона зафиксировала гибель боевой машины пехоты ВС РФ, попавшей в засаду и подбитой боевиками ВСУ и американскими наёмниками на перекрёстке в селе Петропавловка. Экипаж БМП вёл свой последний героический бой, оказавшись в окружении врага.

Теперь стала известна судьба всех бойцов из этой БМП.

Новые кадры с продолжением боя выложил наёмник из США, который описал происходящее.

Российские военные из БМП заняли оборону в доме, который наёмники начали безуспешно штурмовать. Американцы понесли потери и предложили переговоры, а когда один из русских вышел, наёмник открыл огонь и убил его.

После этого боевики снова начали штурм. Экипаж БМП погиб, среди наёмников убиты двое. По предварительным данным, убийцу российского бойца зовут Джошуа Лопес, пишут авторы канала.