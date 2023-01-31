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Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении в сентябре 2022 года.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Тогда камера вражеского дрона зафиксировала гибель боевой машины пехоты ВС РФ, попавшей в засаду и подбитой боевиками ВСУ и американскими наёмниками на перекрёстке в селе Петропавловка. Экипаж БМП вёл свой последний героический бой, оказавшись в окружении врага.

Теперь стала известна судьба всех бойцов из этой БМП.

Новые кадры с продолжением боя выложил наёмник из США, который описал происходящее.

Российские военные из БМП заняли оборону в доме, который наёмники начали безуспешно штурмовать. Американцы понесли потери и предложили переговоры, а когда один из русских вышел, наёмник открыл огонь и убил его.

После этого боевики снова начали штурм. Экипаж БМП погиб, среди наёмников убиты двое. По предварительным данным, убийцу российского бойца зовут Джошуа Лопес, пишут авторы канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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