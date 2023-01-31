Украинские власти готовят ряд сюжетов, дискредитирующих российскую армию. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Офицер сообщил, ссылаясь на собственные источники, что в зоне проведения спецоперации на Украине отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Их основной задачей является показ мнимых успехов вооружённых сил Украины (ВСУ) и проблем в рядах российских войск.
Это делается для поднятия морально-психологического состояния боевиков ВСУ, а также дискредитации ВС РФ, пояснил собеседник издания.
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