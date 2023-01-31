Генерал Бужинский: аэродромы НАТО будут законной целью при использовании в конфликте на Украине

Согласно международному праву, аэродромы в странах НАТО станут законной целью для России в случае их использования для базирования украинской авиации. Об этом заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с РИА Новости.

Он допустил вероятность того, что НАТО предоставит Украине в граничащих с ней странах собственные аэродромы для использования авиации.

Это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале спецоперации, отметил генерал.

Поэтому начинать действовать авиация может с близлежащих натовских аэродромов, например, в Польше и Румынии, добавил эксперт.

Он также выразил абсолютную уверенность, что с точки зрения международного права, эти аэродромы станут легальной целью для поражения. А дальше пусть США сами думают, что им делать, заключил собеседник издания.