Согласно международному праву, аэродромы в странах НАТО станут законной целью для России в случае их использования для базирования украинской авиации. Об этом заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с РИА Новости.
Он допустил вероятность того, что НАТО предоставит Украине в граничащих с ней странах собственные аэродромы для использования авиации.
Это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале спецоперации, отметил генерал.
Поэтому начинать действовать авиация может с близлежащих натовских аэродромов, например, в Польше и Румынии, добавил эксперт.
Он также выразил абсолютную уверенность, что с точки зрения международного права, эти аэродромы станут легальной целью для поражения. А дальше пусть США сами думают, что им делать, заключил собеседник издания.
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