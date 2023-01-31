Рогов сообщил о попытке прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожской области

Ночью в Запорожской области спецгруппа вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществила попытку прорыва. По ней оперативно нанесли удар российские военные.

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Передвижение украинского спецназа на линии фронта было обнаружено российскими разведчиками, написал политик. По группе оперативно был нанесён удар артиллерией и точнейшая очередь расчёта автоматического гранатомёта (АГС).

Поднялся и сбежал после этого только один вражеский диверсант, добавил Рогов.