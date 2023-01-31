Ночью в Запорожской области спецгруппа вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществила попытку прорыва. По ней оперативно нанесли удар российские военные.
Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Передвижение украинского спецназа на линии фронта было обнаружено российскими разведчиками, написал политик. По группе оперативно был нанесён удар артиллерией и точнейшая очередь расчёта автоматического гранатомёта (АГС).
Поднялся и сбежал после этого только один вражеский диверсант, добавил Рогов.
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