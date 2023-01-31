Рогов: ВСУ ушли с первой линии обороны в Запорожской области на другие позиции

Украинская армия оставила первую линию обороны на Запорожском направлении и отошла на подготовленные позиции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что основная задача наступательных манёвров выполнена: планы ВСУ перейти в атаку в регионе сорваны. Российские войска освободили новые рубежи и заняли выгодное тактическое положение.

"Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населённых пунктов", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.