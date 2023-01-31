Боец расчёта РСЗО "Ураган": ВСУ стали чаще применять технику НАТО под Херсоном

Украинские подразделения стали активнее применять технику, переданную странами НАТО, на передовых позициях под Херсоном, заявил боец расчёта российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Он отметил, что Вооружённые силы РФ нацелены на уничтожение оборудования Североатлантического альянса.

"И пока у нас всё получается", — сказал военный журналистам.

Как пояснил российский солдат, недавно ВС РФ с помощью РСЗО "Град" поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства на правом берегу Днепра. Командир боевой машины уточнил, что российская армия также уничтожила скопление украинской техники, среди которой были гаубицы М777, поставленные США.

Кроме того, по данным ТАСС, войска РФ, используя РСЗО "Ураган" и "Град", ударили по пехоте украинской армии в Херсонской области.