Советник Пушилина Гагин: трасса Часов Яр — Артёмовск взята под контроль российскими военными

Российской армии практически полностью удалось взять под свой контроль трассу, ведущую к городу Часов Яр.

По этой трассе ведётся снабжение группировки ВСУ в Артёмовске. Такие данные озвучил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Чиновник объяснил, что украинские военные вот-вот попадут в Артёмовске в окружение, чего командование ВСУ так опасалось.

"Артемовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр — Артемовск. Еще не полностью, но вот-вот она будет взята под контроль. Группировка войск в Артемовске украинская лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".